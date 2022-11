Gears of War - Netflix robi film aktorski i animację na podstawie kultowej serii gier

Microsoft

Netflix oficjalnie ogłosił, że pracuje nad filmem aktorskim na podstawie serii gier Gears of War, kultowego cyklu platformy Xbox. Ponadto streamingowy gigant stworzy serial animowany dla dorosłych inspirowany cyklem. Netflix nabył prawa do adaptacji po długich miesiącach negocjacji i walki z konkurencją. Serwis współpracuje przy projekcie z The Coalition Studios, twórcami serii. Platforma wiąże wielkie nadzieje z Gears of War licząc na zbudowanie całej franczyzy.

Do obydwu projektów nie są na razie przywiązani żadni twórcy ani producenci. Dla przypomnienia seria gier jest ponownie wskrzeszana w formie filmowej po kilku próbach adaptacji w dużych wytwórniach.

fot. Microsoft

Gears of War - o czym seria gier?

Akcja gry toczy się na planecie stojącej na krawędzi upadku społeczeństwa, gdy potworne zagrożenie w postaci podziemnych stworzeń znanych jako Szarańcza doprowadza ludzkość na skraj wymarcia. Delta Squad, drużyna do zadań specjalnych kierowana przez zhańbionego sierżanta Marcusa Fenixa, staje się ostatnim bastionem ludzkości.