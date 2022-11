Netflix przejmuje kolejne studio tworzące gry. Tym razem w ręce giganta trafił Spry Fox

fot. Spry Fox

Netflix nie zwalnia tempa jeśli chodzi o rozwój swojego działu odpowiedzialnego za gry. Streamingowy gigant poinformował o przejęciu kolejnego studia. Jest nim Spry Fox, czyli amerykański zespół mający na koncie takie produkcje, jak Alphabear, Triple Town, Road Not Taken czy Cozy Grove. Można spodziewać się, że z czasem transakcja ta przyczyni się do powiększenia katalogu produkcji dostępnych w aplikacjach Netflixa na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.

Kiedy David i ja zakładaliśmy Spry Fox dwanaście lat temu chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym mili, kreatywni ludzie będą mogli tworzyć piękne, oryginalne gry we wspierającym otoczeniu i przynosić radość osobom, które w nie zagrają. Po wielu szczerych rozmowach zdecydowaliśmy się pełni ekscytacji dołączyć do Netflixa jako wewnętrzne studio i wspólnie tworzyć niesamowite gry - powiedział Daniel Cook, współzałożyciel studia.