Gears Tactics na konsole Xbox z datą premiery! Kiedy zagramy?

Microsoft

Gears Tactics to spin-off serii Gears of War, który zmienił założenia rozgrywki znane z głównego cyklu i trzecioosobową strzelankę zastąpił turową, taktyczną strategią w stylu serii XCOM. Produkcja zadebiutowała na pecetach w kwietniu tego roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków - średnia tej wersji w serwisie Metacritic to 80/100 na podstawie 91 opinii. Od początku wiedzieliśmy, że produkcja ta trafi też na konsole, a teraz poznaliśmy jej datę premiery w tym wydaniu. Okazuje się, że będzie ona dostępna na Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X już 10 listopada, czyli w dniu rynkowego debiutu dwóch najnowszych urządzeń Microsoftu.

Gra będzie dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. Posiadacze Gears Tactics w wydaniu na PC będą mogli pobrać wersję konsolową bez żadnych dodatkowych opłat.

https://twitter.com/GearsofWar/status/1303688846484275209