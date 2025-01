Sebastian Stan o powrocie legend do MCU. Thunderbolts* to drużyna jakiej jeszcze nie było

Robert Downey Jr. i Chris Evans wcielili się w legendarne postaci z komiksów Marvela, czyli kolejno Iron Mana oraz Kapitana Amerykę. Obaj postanowili zawiesić trykoty herosów na kołku po filmie Avengers: Koniec gry, który stanowił konkluzję dla wątków obu tych postaci. Fani jednak nadal wyczekują powrotu tych gwiazd na wielki ekran.

Latem zeszłego roku Robert Downey Jr. potwierdził oficjalnie podczas San Diego Comic-Con, że powraca do Kinowego Uniwersum Marvela, ale nie jako uwielbiany przez fanów Tony Stark, a złowieszczy Dr. Doom. Chris Evans również powróci w jednym z dwóch nadchodzących filmów o Avengers, czyli Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars.

Co na ten temat ma do powiedzenia Sebastian Stan? Aktor niedawno otrzymał Złoty Glob za rolę w filmie A Different Man, a w tym roku wystąpi w blockbusterze MCU, czyli Thunderbolts*, gdzie po raz kolejny wcieli się w rolę Zimowego żołnierza.

To, co doceniam [w Marvelu], to otwarty sposób myślenia. Marvel nie zamyka sobie żadnych furtek. Chcą ciągle odkrywać coś nowego i uważam, że właśnie to prowadzi do świetnych filmów.

Uważam, że Thunderbolts* stoi na własnych nogach. Wiem, że to mocne słowa, ale nie ma w Marvelu innej grupy, którą można by było porównać do nas. To coś kompletnie innego.