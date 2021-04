Gears of War - legendarny twórca serii może pracować nad nowym projektem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Cliff Bleszinski to postać dobrze znana miłośnikom gier wideo. Ten amerykański deweloper pracował między innymi nad serią Gears of War i Lawbreakers, a wcześniej także nad kultowym Unreal Tournament. Od kilku lat zrobiło się jednak o nim wyjątkowo cicho, ale wkrótce może się to zmienić. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że "CliffyB" pracuje nad nowym tytułem.

Twórca oznajmił w mediach społecznościowych, że pracuje nad "nowymi rzeczami" i każdego dnia boli go to, że nie może jeszcze o tym mówić. Bleszinski nie podał żadnych szczegółów czy podpowiedzi i nie sprecyzował nawet czy rzeczywiście chodzi o grę, ale to wystarczyło, by internauci się podekscytowali.

And, yes, for the record, I'm working on some new stuff, and you should know every damned day it's agonizing to not talk about it.

Deal with it. Love y'all.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 7, 2021