GeForce Now: granie w chmurze na ratunek

fot. Nvidia

Jest nią granie w chmurze, które nikomu tak dobrze nie wyszło, jak Nvidii z ich usługą GeForce Now. Od października zeszłego roku w ofercie mają abonament nazwany RTX 3080 pozwalający na strumieniowanie gry z serwerów zapewniających jakość grafiki właśnie na poziomie komputera z kartą graficzną RTX 3080 kosztującą 4-5 tysięcy złotych. Jest to obecnie maksymalnie 4K w 120 kl/s przy naprawdę minimalnych opóźnieniach, które niestety są często zależne od jakości naszego połączenia z siecią. Osobiście miałem w World of Tanks lepszą grafikę i niższe lagi grając poprzez GeForce Now, niż poprzez klienta gry uruchomionego na tym samym, wysłużonym już komputerze.

fot. Nvidia

Od pewnego czasu abonament ten dostępny jest jako subskrypcja (wcześniej można było wykupić go wyłącznie na pół roku) w cenie 99 zł miesięcznie. Jakby nie patrzeć cena karty RTX 3080 to abonament GeForce Now o tej samej nazwie pozwalający na grę przez 3-4 lata na każdym komputerze, nawet takim, który nigdy nie podołałby wymaganiom najnowszych gier. A także na telewizorze, tablecie czy smartfonie. A także Chromebookach gdzie dostępna jest już dedykowana aplikacja oraz komputerach MacBook, iMac oraz Mac Mini, gdzie GeForce Now wspiera już natywnie procesory M1. Świetnym wyborem jest też konsola Nvidia Shield TV podłączona czy to do telewizora, czy to do monitora. Shield TV zawsze jako pierwsza dostaje aktualizacje usługi GeForce Now.

fot. Nvidia

Dostępna jest także opcja darmowa usługi, ale ona pozwala grać jedynie przez godzinę i w niższej jakości grafiki i nierzadko trzeba odczekać swoje w kolejce do serwera. Abonament za 49 zł miesięcznie, umożliwiający granie w 1080p i 60 kl/s z włączonym RTX nawet przez 6 godzin, daje też priorytetowy dostęp do serwerów.

fot. Nvidia

GeForce Now oferuje sporo gier free-to-play (m.in. Apex Legends, DOTA 2, Counter Strike), kilkadziesiąt darmowych gier z Epic Store, a także wersje demo gier oraz darmowy dostęp do wybranych tytułów AAA w weekendy. Oferta cały czas jest rozszerzana, ale podstawową zasadą GeFroce Now jest granie w kupione już gry (np. przez Steama czy Epic Store) na wirtualnych maszynach lepszych niż sprzęt, na którym fizycznie gramy.

Dodatkowo np. w przypadku Fortnite uruchomionego na iPhonie czy iPadzie poprzez GeForce Now możliwe jest sterowanie dotykowe, gdy sama gra w ogóle nie jest dostępna na urządzeniach Apple.

fot. Nvidia

Poszerzona współpraca z Electronic Arts sprawiła, że na GeForce Now dostępne są takie gry, jak Mass Effect: Edycja legendarna, It Takes Two, Need for Speed: Heat, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, a także gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen: Star Wars: Battlefront II, Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Star Wars: Squadrons.

fot. Nvidia

GeForce Now cały czas się rozwija, niemal co tydzień pojawiają się nowe gry i usprawnienia, jak choćby coraz dłuższa lista smartfonów pozwalających grać w 120 kl/s. Niedawno w GeForce Now zawitało też hitowe Genshin Impact, które po wykupieniu abonamentu RTX 3080 można strumieniować nawet w 4K przy 60 kl/s.

fot. Nvidia