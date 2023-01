Aplikacja Nvidia Broadcast wykorzystuje AI w nietypowym celu

fot. Nvidia

W nowej aktualizacji oprogramowania do wideokonferencji Nvidia Broadcast 1.4 firma zajęła się problemem kontaktu wzrokowego w rozmowach wideo. Ta i inne drobne funkcje zawarte w aktualizacji mogą pomóc twórcom w kreowaniu bardziej angażujących prezentacji. Nowa funkcja Eye Contact szacuje i zmienia kierunek spojrzenia oczu uczestnika wideo, by sprawić wrażenie, że patrzy on w kamerę. Efekt ten powinien pozwolić widzom łatwiej utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą.

fot. Nvidia

Nvidia nie jest pierwszą firmą, która próbuje symulować kontakt wzrokowy podczas rozmów wideo lub wideokonferencji. Apple dodało funkcję Kontakt wzrokowy do FaceTime w iOS 13 w 2019 roku, aby przeciwdziałać efektowi, który występuje, gdy użytkownicy, co jest oczywiście naturalne, patrzą na twarz widoczną na ekranie zamiast w kamerę podczas połączeń, co zrywa kontakt wzrokowy między rozmówcami. Microsoft dodał podobną funkcjonalność do Surface Pro X w 2020 roku. Działa ona w wielu aplikacjach do połączeń wideo, takich jak Microsoft Teams i Skype.

Jednak podczas gdy Apple zaprojektowało swoją funkcję kontaktu wzrokowego wokół dwukierunkowych rozmów, wersja Nvidii pomaga prezenterom, którzy mogą czytać ze skryptu podczas nagrywania lub strumieniowania. Stara się również wiedzieć, kiedy zerwać kontakt wzrokowy, jeśli mówca celowo patrzy w dal, płynnie przechodząc między prawdziwymi i symulowanymi oczami.

Eye Contact jest jednak wciąż w fazie beta, ponieważ Nvidia nie przetestowała go dla wszystkich kombinacji kolorów oczu i warunków oświetleniowych. Firma chce, aby użytkownicy wysyłali klipy wideo jako informacje zwrotne, które pomogą uczyć się systemowi opartemu na sztucznej inteligencji.

Innym podstawowym nowym dodatkiem do Nvidia Broadcast jest efekt winiety, który ma poprawić wirtualne tła poprzez symulację głębi ostrości bokeh. Nvidia wykorzystuje teraz także informacje czasowe, by poprawić sposób, w jaki SI obsługuje inne efekty wirtualnego tła, takie jak Blur, Replacement i Removal. Dodatek ten powinien sprawić, że wady wizualne w wirtualnych tłach będą mniej zauważalne. Ponownie, opinie wideo od użytkowników mogą pomóc w rozwoju tej funkcji.

Dodatkowo, użytkownicy mogą teraz tworzyć lustrzane odbicie kamery i robić zrzuty ekranu z kamer internetowych. Ikony dla tych funkcji znajdują się pod okienkiem podglądu kamery.

Ponadto Nvidia dodała swoje nowe funkcje do Maxine – SDK, którego deweloperzy mogą używać do integrowania funkcji Nvidia Broadcast w innych aplikacjach jako mikroserwisy. Deweloperzy mogą również uzyskać wczesny dostęp do innej nowej funkcji o nazwie Live Portrait.