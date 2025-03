Oto zapowiedź zwiastuna nowego filmu z Leonardo DiCaprio. Dźwięk, którego się nie zapomina

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

One Battle After Another to nowy film Paula Thomasa Andersona, w którym główną rolę odegra Leonardo DiCaprio. Projekt powstawał pod roboczą nazwą BC Project. W sieci opublikowano pierwszą zapowiedź zwiastuna. Pełny zwiastun pojawi się w sieci w przyszłym tygodniu, tj. 24-30 marca 2025 roku.

Wedle doniesień ma być to najdroższa do tej pory produkcja wyprodukowana przez tego reżysera. Poprzednie jego dzieło, Licorice Pizza, nie zwróciło się i kosztowało studio wiele milionów strat. One Battle After Another miało rzekomo kosztować w granicach 100-140 mln dolarów. Niewątpliwie jednym z powodów może być gwiazdorska obsada.

W sieci pojawiła się krótka zapowiedź zwiastuna, która oferuje niepokojący klimat i dźwięk, o którym trudno zapomnieć.

Warfare to najlepszy film tego roku?

One Battle After Another - co wiadomo?

O fabule nowego filmu Paula Thomasa Andersona nie wiadomo wiele. Do obiegu publicznego podano jedynie informacje o tym, iż akcja dzieje się we współczesności.

W obsadzie znajduje się: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle oraz Chase Infiniti.

One Battle After Another - premiera 26 września 2025 roku.

Leonardo Dicaprio – ranking filmów