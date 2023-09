Gen V - gdzie serial znajduje się na osi czasu The Boys? Jest oficjalna odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Gen V to spin-off popularnego serialu superbohaterskiego The Boys. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video pod koniec września 2023 roku, więc zbliżamy się wielkimi krokami do premiery. Jest jednak jedno pytanie, które do teraz nadal dręczyło fanów - gdzie Gen V właściwie znajduje się na osi czasu The Boys? Na szczęście, pojawiła się na nie odpowiedź. Zobaczcie sami.

Gen V - gdzie serial znajduje się na osi czasu The Boys?

Oficjalne konto serialu na platformie X napisało, że Gen V rozgrywa się pomiędzy trzecim a czwartym sezonem The Boys:

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1699547132087443947

Gen V - o czym opowiada serial?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Gen V rozgrywa się w intrygującym uniwersum The Boys. Tym razem widzowie będą mogli odwiedzić Uniwersytet Godolkin, w którym nastolatkowie z supermocami są kształceni na następne pokolenie superbohaterów. Na tle szkolnej rywalizacji i konfliktów pomiędzy uczniami zacznie jednak wychodzić na jaw złowrogi spisek, przez który będzie trzeba zadać sobie pytanie: czy na pewno oglądamy jak powstają przyszli herosi, czy może jednak złoczyńcy?

