Gen V - serial ze świata The Boys. Oto główni bohaterowie - uczniowie elitarnej superbohaterskiej szkoły

Gen V to nowość ze świata The Boys od Amazon Studios i Sony Pictures Television. Prime Video w końcu postanowiło przedstawić głównych bohaterów serialu - są to studenci Uniwersytetu Godolkin, czyli elitarnej instytucji, kształcącej tylko superbohaterów. Zobaczcie opisy postaci i pierwsze grafiki poniżej.

Gen V - oto uczniowie elitarnej superbohaterskiej szkoły

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Gen V rozgrywa się w intrygującym uniwersum The Boys. Tym razem widzowie będą mogli odwiedzić Uniwersytet Godolkin, w którym nastolatkowie z supermocami są kształceni na następne pokolenie superbohaterów. Na tle szkolnej rywalizacji i konfliktów pomiędzy uczniami zacznie jednak wychodzić na jaw złowrogi spisek, przez który będzie trzeba zadać sobie pytanie: czy na pewno oglądamy przyszłych herosów, czy może złoczyńców?

Gen V

Gen V - kiedy premiera?

Gen V - pierwszy epizod zostanie wyemitowany 29 września 2023 roku. Premiera odbędzie się ekskluzywnie na platformie Prime Video. Następne odcinki będą publikowane co tydzień, a finał sezonu jest zaplanowany na 3 listopada.

