Gen V - nowy zwiastun. Spin-off The Boys będzie naprawdę krwawy

fot. materiały prasowe

Gen V doczekał się nowego zwiastuna przeznaczonego tylko dla widzów dorosłych z uwagi na obrazowe sceny przemocy i wulgaryzmy. Tym samym twórcy dają widzom do zrozumienia, że spin-off The Boys ma być równie mocny, co pierwowzór. Czy będzie równie dobry? Przekonamy się jeszcze we wrześniu.

Gen V - zwiastun dla dorosłych

Gen V - o czym jest serial?

Młodzi, aspirujący do bycia superbohaterami ludzie są poddawani testowi fizycznemu i moralnemu podczas nauki na uniwersytecie Godolkin. Kiedy mroczne tajemnicze tej szkoły wychodzą na jaw, studenci muszą dokonać wyboru, jakimi będą superbohaterami.

W obsadzie produkcji są m.in. Jaz Sinclair Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. Na ekranie zobaczymy również aktorów, którzy powtórzą swoje role z The Boys - są to Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) i P.J. Byrne (Adam Bourke).

Gen V - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 29 września 2023 roku. Na start 3 odcinki.

