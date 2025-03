Blade anulowany? Nowe doniesienia o filmie Marvela i przyszłości bohatera w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios

Nowe informacje na temat Blade'a pochodzą od dziennikarza The Playlist, który bardzo rzadko publikuje zakulisowe doniesienia o powstających produkcjach. Gdy jednak to robił, zawsze potem wszystko było potwierdzone i zgodne z faktami. Dlatego jego informacje o tym, co dzieje się za kulisami Blade'a tworzonego przez Marvel Studios, od razu przykuły uwagę mediów i czytelników.

Blade anulowany?

Według dziennikarza Marvel Studios zdecydowało się anulować film Blade po sześciu latach od ogłoszenia projektu. Wszystkie prace nad tą produkcją zostały wstrzymane i nic nie jest obecnie rozwijane.

Jego źródła twierdzą, że doniesienia o tym, jakoby Chad Stahelski miał przejąć projekt, są niedokładne. Twierdzi, że cała wizja tego, czym ma być solowy film, kompletnie się zmieniła od czasu, gdy jego nazwisko pojawiło się w mediach. Przypomnijmy, że sam współtwórca Johna Wicka wyrażał chęć zajęcia się marvelowym wampirem.

Pomimo tego, że na obecną chwilę Blade został anulowany, nie oznacza to, że za kilka lat, po finale Sagi Multiwersum, nie zostanie podjęta decyzja o powrocie do pomysłu na solowy film o bohaterze.

materiały prasowe

Jaka jest przyszłość Blade'a?

Perez sugeruje, że Marvel będzie chciał wykorzystać Blade'a w którymś z nadchodzących projektów, na czele z Midnight Sons. Sugeruje, że Marvel może dodać go jako postać drugoplanową do filmu o innym bohaterze. Twierdzi jednak, że nie nastąpi to w Avengers: Secret Wars, ponieważ Marvel nie przedstawia nowych postaci w tak wielkich, grupowych widowiskach, w których bohater zniknąłby w tłumie.

Na razie nie ma oficjalnych doniesień na temat tego, kiedy Mahershala Ali będzie mógł zagrać Blade'a. Dziennikarz dodaje, że pomimo kolejnych problemów aktor nadal jest związany z postacią.