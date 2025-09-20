Aktorka o przemianie Emmy w Gen V. Jak śmierć odtwórcy postaci Andre wpłynęła na jej grę?
Lizze Broadway w obszernym wywiadzie opowiedziała o przemianie Emmy w 2. sezonie Genu V oraz o tym, jak uhonorowała pamięć o Chance'ie Perdomo poprzez swoją grę.
W końcówce 1. sezonu Pokolenia V, bohaterowie trafili do ośrodka w Elmirze, gdzie byli przetrzymywani przez 9 miesięcy. Jordan i Emma wrócili na Uniwersytet Godolkina, ale bez Andre, który zginął podczas próby ucieczki z więzienia. Taki obrót sytuacji był spowodowany tym, że aktor, który wcielał się w tę postać zginął w wypadku tuż przed początkiem zdjęć. Z efekcie zmieniono scenariusz, ale nie obsadzono nowego aktora w tej roli. O uhonorowaniu pamięci Chance'a Perdomo oraz przemianie Emmy w 2. sezonie opowiedziała Lizze Broadway.
Jak żałoba wpłynęła na postać Emmy w Gen V?
Lizze Broadway w rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdziła, że w pierwszym sezonie Emma była pełna nadziei i niewinności. Na Uniwersytecie odkrywała siebie i zdobywała nowych przyjaciół. Ale w drugim sezonie jest inaczej.
Następnie kontynuowała, że żałoba po Andre dała jej bohaterce poczucie celu.
Aktorka powiedziała, że Chance Perdomo był jej drogim przyjacielem i najwspanialszym człowiekiem, jakiego można było spotkać.
Lizze Broadway o scenie Emmy z Polarity
Aktorka odniosła się również do wspólnego wątku Emmy i ojca Andre, Polarity (Sean Patrick Thomas), którzy razem szukają prawdy w archiwach o Odessie. Przyznała, że obie postacie są skrajnie różne, dlatego właśnie ich relacja działa na ekranie.
Broadway uważa, że dynamika relacji między postaciami stała się sposobem na to, aby mogły się nawzajem uzdrowić i wspierać. Do tego Emma nigdy wcześniej nie spotkała się z dorosłą osobą, która by w nią wierzyła, akceptowała i opiekowała się nią.
Aktorka o relacji Emmy z Samem
Aktorka uważa, że Emma jest urodzonym przywódcą, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Dodała, że w Emmie jest dużo gniewu i emocji, ponieważ żałoba zmienia człowieka. Odniosła się do sceny w archiwum, gdy nastąpiło wyjawienie czym jest projekt Odessa. Uważa, że największą siłą w bohaterstwie Emmy jest jej łagodność. Aktorka chciała połączyć żałobę postaci z tym, jak pogodną osobą była wcześniej, aby Emma stała się bohaterką, którą Andre w niej widział. Broadway skomentowała również wrogą relację między jej postacią a Samem.
Dodała, że Emma nie ma czasu na powrót do starych schematów ze względu na odkrywanie czym jest Odessa. Boi się tego. Pod koniec pierwszego sezonu Sam powiedziała jej, że nie jest bohaterką, co było dla niej tak bolesne. Kochała go, a on złamał jej serce mówiąc to, czego zawsze się obawiała, myśląc o sobie. Poczuła się zdradzona, dlatego to zaufanie zostało całkowicie stracone.
Pokolenie V - czwarty odcinek 2. sezonu będzie mieć premierę 24 września na Prime Video.
Gen V - zdjęcia z 2. sezonu
