Aktorka o przemianie Emmy w Gen V. Jak śmierć odtwórcy postaci Andre wpłynęła na jej grę?

Lizze Broadway w obszernym wywiadzie opowiedziała o przemianie Emmy w 2. sezonie Genu V oraz o tym, jak uhonorowała pamięć o Chance'ie Perdomo poprzez swoją grę.
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
gen v Pokolenie V
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pokolenie V - 2. sezon fot. Prime Video
W końcówce 1. sezonu Pokolenia V, bohaterowie trafili do ośrodka w Elmirze, gdzie byli przetrzymywani przez 9 miesięcy. Jordan i Emma wrócili na Uniwersytet Godolkina, ale bez Andre, który zginął podczas próby ucieczki z więzienia. Taki obrót sytuacji był spowodowany tym, że aktor, który wcielał się w tę postać zginął w wypadku tuż przed początkiem zdjęć. Z efekcie zmieniono scenariusz, ale nie obsadzono nowego aktora w tej roli. O uhonorowaniu pamięci Chance'a Perdomo oraz przemianie Emmy w 2. sezonie opowiedziała Lizze Broadway.

Czytaj więcej: Recenzenci ocenili 2. sezon serialu Pokolenie V. Jest lepiej niż w poprzedniej serii spin-offu The Boys?

Jak żałoba wpłynęła na postać Emmy w Gen V?

Lizze Broadway w rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdziła, że w pierwszym sezonie Emma była pełna nadziei i niewinności. Na Uniwersytecie odkrywała siebie i zdobywała nowych przyjaciół. Ale w drugim sezonie jest inaczej.

To dziewczyna, która wychodzi prosto z więzienia; nie poszła na odwyk, więc ma mnóstwo barier ochronnych. Jest w niej mniej dziecięcego poczucia niewinności i naiwności. To, co nam się podobało w pierwszym sezonie u Emmy, to to, że nosiła serce na dłoni. Ale szczerze mówiąc, ma złamane serce przez Sama i Andre. Strata i żałoba zmieniają człowieka. Sama miałam w życiu osoby, które doświadczyły wielu traum i wyszły z tego jako inne osoby, aby być w stanie się ochronić.

Następnie kontynuowała, że żałoba po Andre dała jej bohaterce poczucie celu. 

Myślę, że na tym właśnie polega bycie prawdziwym liderem w tym sezonie. To przezwyciężanie siebie – przezwyciężanie swoich lęków i niepewności, aby móc służyć większemu celowi. Myślę, że Emma w tym sezonie naprawdę postanowiła przestać zadawać sobie pytanie: "Kim jestem?" i zamiast tego zadać sobie pytanie: "Kim mogę być dla innych?". Właśnie to zrobił Andre – walczył o to, co słuszne i o większą sprawę. Na początku wszystko w moim występie było oddaniem hołdu Andre.

Aktorka powiedziała, że Chance Perdomo był jej drogim przyjacielem i najwspanialszym człowiekiem, jakiego można było spotkać. 

A sam Andre — powodem, dla którego go pokochaliśmy, był jego urok, poczucie humoru, uczciwość, a Chance Perdomo wniósł to do Andre. Niesamowite było więc to, jak [twórcy] przekazywali jego wartości przez cały sezon. Powiem, że w przypadku Emmy, a przynajmniej Lizze, nowo odkryta pewność siebie Emmy wynikała wyłącznie z tego, że Andre w nią wierzył, tak jak Chance wierzył we mnie. Było więc wiele podobieństw. Wracając do tematu — jako artysta powinieneś szukać prawdy. Ale ja, jako aktorka, musiałam stawiać czoła tej prawdzie każdego dnia, co nie było łatwe.

nullfot. Prime Video

Lizze Broadway o scenie Emmy z Polarity

Aktorka odniosła się również do wspólnego wątku Emmy i ojca Andre, Polarity (Sean Patrick Thomas), którzy razem szukają prawdy w archiwach o Odessie. Przyznała, że obie postacie są skrajnie różne, dlatego właśnie ich relacja działa na ekranie. 

Polarity to postać statyczna, a Emma jest jak chaotyczna kulka do pinballa. Dynamika i sposób, w jaki musiałam pracować z Seanem Patrickiem, były po prostu niesamowite. Pracowało nam się razem tak niewiarygodnie dobrze. A dla mnie to było naprawdę niesamowite, ponieważ zanim zmienili scenariusz, ta scena w archiwach miała być z Chance'em. Więc dzielenie tej sceny z Seanem Patrickiem było absolutnym zaszczytem.

Broadway uważa, że dynamika relacji między postaciami stała się sposobem na to, aby mogły się nawzajem uzdrowić i wspierać. Do tego Emma nigdy wcześniej nie spotkała się z dorosłą osobą, która by w nią wierzyła, akceptowała i opiekowała się nią. 

To dzieje się zwłaszcza w trzecim odcinku, kiedy Polarity się o nią martwi, a Emma odzwierciedla siłę, której Polarity nie miał w sobie w tamtym czasie i podczas swojej żałoby. Więc naprawdę myślę, że nawzajem się uzdrawiają.

nullfot. Prime Video

Aktorka o relacji Emmy z Samem

Aktorka uważa, że Emma jest urodzonym przywódcą, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Dodała, że w Emmie jest dużo gniewu i emocji, ponieważ żałoba zmienia człowieka. Odniosła się do sceny w archiwum, gdy nastąpiło wyjawienie czym jest projekt Odessa. Uważa, że największą siłą w bohaterstwie Emmy jest jej łagodność. Aktorka chciała połączyć żałobę postaci z tym, jak pogodną osobą była wcześniej, aby Emma stała się bohaterką, którą Andre w niej widział. Broadway skomentowała również wrogą relację między jej postacią a Samem. 

Emma nie uleczyła się po powrocie. Ta dziewczyna spędziła dziewięć miesięcy w więzieniu - wyszła z niego, a sprawy szybko się komplikują. Nie ma wiele czasu na rozmyślanie o Samie. Została wrzucona siłą na rozpoczęcie [roku], a potem zobaczyła, że ​​Sam jest z Justine, dręczycielką. Gdyby zobaczyła innego Sama, rozmowa wyglądałaby inaczej, ale ponieważ spotyka zupełnie inną osobę — przez pierwsze dwa odcinki, a nawet trzy, przez większość czasu go nie poznaje.

Dodała, że Emma nie ma czasu na powrót do starych schematów ze względu na odkrywanie czym jest Odessa. Boi się tego. Pod koniec pierwszego sezonu Sam powiedziała jej, że nie jest bohaterką, co było dla niej tak bolesne. Kochała go, a on złamał jej serce mówiąc to, czego zawsze się obawiała, myśląc o sobie. Poczuła się zdradzona, dlatego to zaufanie zostało całkowicie stracone. 

Pokolenie V - czwarty odcinek 2. sezonu będzie mieć premierę 24 września na Prime Video. 

Gen V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - 2. sezon

Pokolenie V - 2. sezon
fot. Prime Video
Źródło: hollywoodreporter.com

