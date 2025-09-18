Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo
W najnowszym wywiadzie showrunnerka Michele Fazekas opowiedziała o podejściu scenarzystów do postaci Andre oraz złożeniu w 2. sezonie hołdu aktorowi, który się w niego wcielał.
Na Prime Video właśnie trafiły trzy nowe odcinki spin-offu The Boys. Przypomnijmy, że prace nad 2. sezonem Pokolenia V zostały opóźnione po tym, jak tuż przed początkiem zdjęć w wypadku motocyklowym zginął Chance Perdomo, który wcielał się w Andre. Twórcy postanowili nie obsadzać nowego aktora w tej roli, a scenarzyści musieli zmienić historię. O kulisach tego opowiedziała showrunnerka serialu.
Czytaj więcej: Recenzenci ocenili 2. sezon serialu Pokolenie V. Jest lepiej niż w poprzedniej serii spin-offu The Boys?
Michele Fazekas o złożeniu hołdu Perdomo i jego postaci
Michele Fazekas w rozmowie z Deadline przyznała, że od początku wiedzieli, że nie będzie recastingu do roli. Nikt nie mówił o zmianie obsady.
Showrunnerka dodała też, że mieli napisanych pięć odcinków, w których była opisana historia Andre. Gdy jednak wrócili do pokoju scenarzystów po śmierci aktora stwierdzili, że wszystko to przepadało.
Chance Perdomo zginął w wieku 27 lat 29 marca 2024 roku. W serialu wyjaśniono, że Andre zginął próbując wydostać się wraz z przyjaciółmi z ośrodka w Elmirze.
Pokolenie V - czwarty odcinek 2. sezonu będzie mieć premierę 24 września na Prime Video.
Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: Deadline
