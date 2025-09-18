Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na Prime Video właśnie trafiły trzy nowe odcinki spin-offu The Boys. Przypomnijmy, że prace nad 2. sezonem Pokolenia V zostały opóźnione po tym, jak tuż przed początkiem zdjęć w wypadku motocyklowym zginął Chance Perdomo, który wcielał się w Andre. Twórcy postanowili nie obsadzać nowego aktora w tej roli, a scenarzyści musieli zmienić historię. O kulisach tego opowiedziała showrunnerka serialu.

Michele Fazekas o złożeniu hołdu Perdomo i jego postaci

Michele Fazekas w rozmowie z Deadline przyznała, że od początku wiedzieli, że nie będzie recastingu do roli. Nikt nie mówił o zmianie obsady.

Studio, stacja telewizyjna i wszyscy mówili: "Nie, oczywiście, że nie". Wiedzieliśmy więc, że musimy podejść do tego, jak do postaci - ludzie stracili prawdziwego Chance'a, a my straciliśmy Andre. A jak to ma wyglądać w świecie, w którym superbohaterowie są na studiach, a wokół pełno absurdalnej krwi i humoru? I po prostu chcieliśmy, żeby ten sezon oddał mu hołd. A na końcu zdaliśmy sobie sprawę, że sezon jest o nim, o wszystkim, i to on go napędza.

Showrunnerka dodała też, że mieli napisanych pięć odcinków, w których była opisana historia Andre. Gdy jednak wrócili do pokoju scenarzystów po śmierci aktora stwierdzili, że wszystko to przepadało.

Dziwnie jest opłakiwać fikcyjną postać, ale tak zrobiliśmy. Rozmawialiśmy o tym. Myślę, że to w porządku, żeby naprawdę coś opłakiwać, bo zaczynasz kochać te postacie tak samo mocno, jak kochasz ludzi, którzy je grają. I pod pewnymi względami znaliśmy Andre lepiej niż Chance'a. Chance był w Toronto. W pewien sposób spędziliśmy z Andre więcej czasu i strata Chance'a była w pewnym sensie niewyobrażalna, ale wszyscy pomyśleliśmy: "Och, straciliśmy też Andre, którego bardzo lubiliśmy". Więc pod koniec pomyślałam: "Och, to było o Andre" i to był sezon o Chance'ie. Jestem z tego bardzo dumna.

Chance Perdomo zginął w wieku 27 lat 29 marca 2024 roku. W serialu wyjaśniono, że Andre zginął próbując wydostać się wraz z przyjaciółmi z ośrodka w Elmirze.

Pokolenie V - czwarty odcinek 2. sezonu będzie mieć premierę 24 września na Prime Video.

