placeholder
Reklama
placeholder

Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

W najnowszym wywiadzie showrunnerka Michele Fazekas opowiedziała o podejściu scenarzystów do postaci Andre oraz złożeniu w 2. sezonie hołdu aktorowi, który się w niego wcielał.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Prime video 
gen v Pokolenie V hołd
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pokolenie V fot. Prime Video
Reklama

Na Prime Video właśnie trafiły trzy nowe odcinki spin-offu The Boys. Przypomnijmy, że prace nad 2. sezonem Pokolenia V zostały opóźnione po tym, jak tuż przed początkiem zdjęć w wypadku motocyklowym zginął Chance Perdomo, który wcielał się w Andre. Twórcy postanowili nie obsadzać nowego aktora w tej roli, a scenarzyści musieli zmienić historię. O kulisach tego opowiedziała showrunnerka serialu.

Czytaj więcej: Recenzenci ocenili 2. sezon serialu Pokolenie V. Jest lepiej niż w poprzedniej serii spin-offu The Boys?

Michele Fazekas o złożeniu hołdu Perdomo i jego postaci

Michele Fazekas w rozmowie z Deadline przyznała, że od początku wiedzieli, że nie będzie recastingu do roli. Nikt nie mówił o zmianie obsady. 

Studio, stacja telewizyjna i wszyscy mówili: "Nie, oczywiście, że nie". Wiedzieliśmy więc, że musimy podejść do tego, jak do postaci - ludzie stracili prawdziwego Chance'a, a my straciliśmy Andre. A jak to ma wyglądać w świecie, w którym superbohaterowie są na studiach, a wokół pełno absurdalnej krwi i humoru? I po prostu chcieliśmy, żeby ten sezon oddał mu hołd. A na końcu zdaliśmy sobie sprawę, że sezon jest o nim, o wszystkim, i to on go napędza.

Showrunnerka dodała też, że mieli napisanych pięć odcinków, w których była opisana historia Andre. Gdy jednak wrócili do pokoju scenarzystów po śmierci aktora stwierdzili, że wszystko to przepadało. 

Dziwnie jest opłakiwać fikcyjną postać, ale tak zrobiliśmy. Rozmawialiśmy o tym. Myślę, że to w porządku, żeby naprawdę  coś opłakiwać, bo zaczynasz kochać te postacie tak samo mocno, jak kochasz ludzi, którzy je grają. I pod pewnymi względami znaliśmy Andre lepiej niż Chance'a. Chance był w Toronto. W pewien sposób spędziliśmy z Andre więcej czasu i strata Chance'a była w pewnym sensie niewyobrażalna, ale wszyscy pomyśleliśmy: "Och, straciliśmy też Andre, którego bardzo lubiliśmy". Więc pod koniec pomyślałam: "Och, to było o Andre" i to był sezon o Chance'ie. Jestem z tego bardzo dumna.

Chance Perdomo zginął w wieku 27 lat 29 marca 2024 roku. W serialu wyjaśniono, że Andre zginął próbując wydostać się wraz z przyjaciółmi z ośrodka w Elmirze. 

Pokolenie V - czwarty odcinek 2. sezonu będzie mieć premierę 24 września na Prime Video. 

fot. Brooke Palmer // Prime Video // Amazon Studios

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - 2. sezon

arrow-left
Pokolenie V - 2. sezon
fot. Prime Video
arrow-right

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Prime video 
gen v Pokolenie V hołd
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Haymitch Abernathy
-

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

2 Ostatnia rubież
-

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

3 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

4 Outlander - sezon 8
-

Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

5 Grave Encounters
-

Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

6 Daredevil
-

Daredevil: Odrodzenie dostanie 3. sezon. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV