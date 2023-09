Gen V - zobaczymy postacie z The Boys oraz parodię kultowego bohatera z DC

fot. materiały prasowe

Reklama

Po premierze pełnego zwiastuna serialu Gen V portal Entertainment Weekly opublikował rozmowy przeprowadzone przed wybuchem w lipcu 2023 roku strajku aktorów. W nich też potwierdzono kolejne cameo postaci z The Boys.

Gen V - cameo z The Boys

Chace Crawford potwierdził, że w Gen V pojawi się w formie cameo jako postać The Deep (Głęboki) z The Boys. Cameo różnych osób będzie więcej. Potwierdzono między innymi A-Traina w wykonaniu Jessie'ego T. Ushera. Detale związane z epizodycznymi występami nie są znane.

Gen V - kim jest Tek Knight?

Potwierdzono też, że w spin-offie pojawi się postać z komiksów znana jako Tek Knight. W tę rolę wciela się Link not found i możemy go zobaczyć na oficjalnym zdjęciu na początku galerii. Nie wiadomo, jaka ma być jego rola w tej historii, ale najwyraźniej to cos więcej niż cameo. Tek Knight zasadniczo jest parodią Batmana z DC.

W pierwszych sezonach Tek Knight był wspominany, więc dopiero w Gen V po raz pierwszy go zobaczymy. Ma też mieć dużą rolę w 4. sezonie The Boys.

Gen V - Tek Knight

Gen V - o czym jest serial?

Młodzi, aspirujący do bycia superbohaterami ludzie są poddawani testowi fizycznemu i moralnemu podczas nauki na uniwersytecie Godolkin. Kiedy mroczne tajemnicze tej szkoły wychodzą na jaw, studenci muszą dokonać wyboru, jakimi będą superbohaterami.

W obsadzie produkcji są m.in. Jaz Sinclair Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. Na ekranie zobaczymy również aktorów, którzy powtórzą swoje role z The Boys - są to Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) i P.J. Byrne (Adam Bourke).

Gen V - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 29 września 2023 roku. Na start 3 odcinki.