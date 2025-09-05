Przeczytaj w weekend
Genialna Morgan - zwiastun 2. sezonu. Wielka gra z przeciwnikiem

Amerykańska telewizja ABC promuje 2. sezon serialu kryminalnego Genialna Morgan. Premiera światowa zaplanowana jest na wrzesień 2025 roku. Pierwsza seria jest w Polsce dostępna na platformie streamingowej Disney+.
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Genialna Morgan fot. materiały prasowe
Pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Genialna Morgan trafił do sieci i zapowiada sporo nowości! Steve Howey dołączył do stałej obsady w roli nowego kapitana policji Jesse'ego Wagnera, który – podobnie jak główna bohaterka - będzie podchodził do spraw nieszablonowo i myślał poza schematami.

Genialna Morgan – zwiastun 2. sezonu

Genialna Morgan – o czym jest 2. sezon?

Pierwsze odcinki skupią się na starciu z seryjnym mordercą znanym jako Game Maker, którego poznaliśmy pod koniec pierwszego sezonu. Trzeci odcinek będzie natomiast nową, zamkniętą sprawą kryminalną. Nadal jednak Morgan będzie odkrywać tajemnicę zaginięcia swojego partnera i ojca swojej córki.

Kaitlin Olson powraca w głównej roli Morgan Gillroy. W obsadzie znajdują się także Daniel Sunjata (Adam Karadec), Javicia Leslie (Daphne Forrester), Deniz Akdeniz (Oz), Amirah J (Ava Gillroy), Matthew Lamb (Elliot Radovic) oraz Judy Reyes (Selena Soto).

Amerykańska premiera drugiego sezonu serialu Genialna Morgan odbędzie się 16 września 2025 roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odcinki trafią na Disney+, ale pierwszy sezon pojawił się w Polsce cztery miesiące po premierze amerykańskiej.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Powiązane seriale

7,6

2024
Genialna Morgan
Oglądaj TERAZ Genialna Morgan Dramat

Co o tym sądzisz?
