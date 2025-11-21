George Clooney w The Pitt? "Jest mile widziany" w serialu

fot. materiały prasowe

George Clooney w wywiadzie dla Entertainment Tonight, przy okazji promocji swojego najnowszego filmu Jay Kelly, stwierdził, że "w mgnieniu oka" dołączyłby do serialu medycznego The Pitt, w którym występuje Noah Wyle. Przypomnijmy, że 30 lat temu razem występowali w Ostrym dyżurze, którego nowszy serial początkowo miał stanowić jego spin-off. Aktor przyznał, że nie rozmawiał o tym jeszcze z Wyle'm.

To jego serial. Nie chcę mu przeszkadzać. Ale jestem z niego bardzo dumny, jeśli wolno mi być z niego dumnym.

W czerwcu w programie Late Night with Seth Meyers Clooney przyznał, że są bliskimi przyjaciółmi od czasu pilota Ostrego dyżuru. Dodał, że Wyle to najbardziej honorowy, utalentowany młody człowiek i jest szczęśliwy z sukcesu jego serialu, który uważa za piękny.

fot. NBC

Z kolei szef HBO, Casey Bloys, przyznał, że ucieszyłby się z tego ponownego spotkania. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku powiedział, że widział komentarze Clooneya, ale nie był pewien, czy odbyły się jakieś formalne rozmowy, aby aktor dołączył do obsady.

Jasne, że jest mile widziany. Nie wiem, czy to była prawdziwa rozmowa, czy nie, ale jasne.

Premierę 2. sezonu The Pitt wyznaczono na styczeń 2026 roku.