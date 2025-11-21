George Clooney w The Pitt? "Jest mile widziany" w serialu
George Clooney wyraził zainteresowanie dołączeniem do The Pitt, w którym występuje jego przyjaciel z planu Ostrego dyżuru, Noah Wyle. Co o tym sądzi szef HBO?
George Clooney w wywiadzie dla Entertainment Tonight, przy okazji promocji swojego najnowszego filmu Jay Kelly, stwierdził, że "w mgnieniu oka" dołączyłby do serialu medycznego The Pitt, w którym występuje Noah Wyle. Przypomnijmy, że 30 lat temu razem występowali w Ostrym dyżurze, którego nowszy serial początkowo miał stanowić jego spin-off. Aktor przyznał, że nie rozmawiał o tym jeszcze z Wyle'm.
W czerwcu w programie Late Night with Seth Meyers Clooney przyznał, że są bliskimi przyjaciółmi od czasu pilota Ostrego dyżuru. Dodał, że Wyle to najbardziej honorowy, utalentowany młody człowiek i jest szczęśliwy z sukcesu jego serialu, który uważa za piękny.
Z kolei szef HBO, Casey Bloys, przyznał, że ucieszyłby się z tego ponownego spotkania. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku powiedział, że widział komentarze Clooneya, ale nie był pewien, czy odbyły się jakieś formalne rozmowy, aby aktor dołączył do obsady.
Premierę 2. sezonu The Pitt wyznaczono na styczeń 2026 roku.
Źródło: Deadline
