George Lucas powróci do Lucasfilm jako producent serialu dla Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu wiemy, że powstać ma serialowy prequel filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, gdzie w głównej roli powróciłby Cassian Andor (Diego Luna). Serial ma być thrillerem szpiegowskim o pracy postaci dla Rebelii, czyli coś, co widzieliśmy w pierwszych minutach Łotra 1. W obsadzie powrócić ma również Alan Tudyk w roli droida K-2SO.

Sieć obiegły jednak interesujące plotki, jakoby George Lucas miał powrócić do Lucasfilmu w roli producenta wykonawczego właśnie serialu z Diego Luną. Lucas od momentu sprzedania firmy Disneyowi w 2012 roku, nie był zaangażowany w takiej roli w żaden z projektów należących do uniwersum. Fakt, że mógłby wrócić do tego świata w istotniejszej roli, zawsze traktowany był przez fanów z przymrożeniem oka. W sieci pojawiły się jednak plotki, że może taka sytuacja mieć miejsce. Rozbudziło to oczekiwania fanów, ale niedługo potem Clayton Sandell, dziennikarz ABC, zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom. Powiadają, że w każdej plotce jest ziarno prawdy, ale przynajmniej w tym wypadku powinniśmy na razie wstrzymać konie i zapomnieć o udziale twórczym Lucasa w jednej z nadchodzących produkcji Lucasfilm i Disneya.

FACT CHECK: No, George Lucas is NOT returning to write/produce/direct the Cassian Andor series for Disney+. Yes, I'm embarrassed to say I checked into it and bothered actual sources. This has been Friday's edition of Debunking Ridiculous Star Wars Clickbait Rumors. As you were.

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) February 8, 2020