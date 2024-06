Czy Gwiezdne Wojny doczekają się powrotu George'a Lucasa? Dave Filoni zabrał głos

źródło: materiały prasowe

Reklama

Mimo że George Lucas sprzedał Lucasfilm w 2012 roku, jego ewentualny powrót do franczyzy Star Wars wciąż jest chętnie poruszanym tematem. Dave Filoni, który odpowiadał za kilka najnowszych projektów, odniósł się do takiej możliwości w podcaście Happy Sad Confused. Zaznaczył, że reżyser ma aktualnie wiele projektów na głowie, więc jego powrót wydaje się mało prawdopodobny.

- Ma muzeum do dokończenia, co będzie fenomenalnym doświadczeniem i projektem do zobaczenia. Nie przestaje mnie zadziwiać, ile George daje z siebie, przez całe swoje życie. Niezależnie od prac, które będziemy wykonywać po jego śmierci, opowiadamy historie w stworzonej przez niego galaktyce i budujemy muzeum, w którym tyle dzieci doświadczy i zainspiruje się jego sztuką. On po prostu zawsze daje. Otrzymałem od niego wiele wskazówek, z czego korzystam od czasu do czasu. Ale jedynie w naprawdę ważnych kwestiach szukam jego rady.

Kiedy Filoni został bezpośrednio zapytany o ewentualny powrót Lucasa, odpowiedział pytaniem retorycznym:

- Odmówiłbyś? Wynajmujemy budynek, w którym pracujemy, od George'a. I tak ma on wszystkie klucze. Może wejść w każdej chwili, ma przepustkę.

Zobacz także:

Filmy, które naśladują Gwiezdne Wojny [RANKING]

Prześledźmy wspólnie największe papugi Gwiezdnych Wojen. Które z tych filmów zasłużyły na miejsce w czołówce?