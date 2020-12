George Lucas ujawnia, dlaczego zdecydował się na sprzedanie praw do Gwiezdnych Wojen

źródło: materiały prasowe

George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen zdecydował się w 2012 roku sprzedać Lucasfilm firmie Disney Company. Zanim jednak na stole pojawiła się propozycja od Boba Igera, CEO Disneya, sam Lucas miał pomysły na stworzenie kolejnej trylogii. Dlaczego ostatecznie zdecydował się na sprzedaż Lucasfilmu i porzucenie swoich pomysłów na następne filmy?

Lucas przyznał, że porzucenie serii było bardzo trudną decyzją, ale zrozumiał, że priorytetem powinna być dla niego rodzina. Twórca w rozmowie z The Star Wars Archives powiedział:

Zaczynałem wtedy kolejną trylogię, rozmawiałem z aktorami i przymierzałem się do pracy. Jednocześnie spodziewałem się z żoną narodzin córki. Zrobienie trylogii zajmuje 10 lat - epizody od I do III zajęły okres między 1995 a 2005. Dziś wciąż pracowałbym na Epizodem IX! W 2012 roku miałem 69 lat. Czy będę robił to przez resztę życia? Czy chcę znowu przez to przechodzić? W końcu zdecydowałem, że wolę wychować córkę i przez chwilę cieszyć się życiem.

.

Twórca Gwiezdnych Wojen powiedział także, że mógł znaleźć kogoś, kto poprowadziłby trylogię za niego, ale nie jest to to samo, co emerytura.

Przy Imperium kontratakuje i Powrocie Jedi starałem się trzymać z daleka, ale nie mogłem. Byłem tam każdego dnia. Choć ci ludzie byli moimi przyjaciółmi i wykonali świetną robotę, to nie było to samo, co zrobiłbym ja. Po tym wiedziałem, że coś takiego prawdopodobnie nie zadziałałoby ponownie, że byłbym sfrustrowany.

Lucas kończy swoją wypowiedź konkluzją, że poświęcił życie na tworzenie Gwiezdnych Wojen i zaniechanie tego w pewnym momencie było bardzo bolesną, ale właściwą decyzją. Dodał także, że początkowo przypuszczał, że będzie miał więcej do powiedzenia jeśli chodzi o nową trylogię realizowaną już przez Disneya, ale ostatecznie odeszli od jego pomysłów.

Nie zawsze wszystko układa się tak, jak człowiek chce. Takie jest życie.