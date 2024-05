George Lucas odebrał Złotą Palmę! Dlaczego sprzedał Lucasfilm Disneyowi?

fot. screenrant.com

Podczas ceremonii zamknięcia festiwalu w Cannes rozdano honorowe Złote Palmy. Jedna z nagród trafiła do twórcy Gwiezdnych Wojen, legendarnego reżysera George'a Lucasa, za całokształt twórczości. W tym poruszającym momencie na scenę wszedł Francis Ford Coppola, wieloletni przyjaciel, mentor i współpracownik Lucasa, aby wręczyć mu statuetkę.

- Gratulacje, George. Nie tylko twoi przyjaciele i ja jesteśmy z ciebie dumni, ale także cały świat filmowy.

Filmowiec otrzymał pięciominutową owację na stojąco. Lucas podziękował za tę nagrodę, nazywając ją "wielkim zaszczytem".

George Lucas o emeryturze oraz sprzedaży firmy

Po ceremonii Lucas miał okazję udzielić wywiadów i odnieść się do swojej kariery oraz przemyśleń dotyczących kina. Francuski portal Brut zapytał reżysera o jego decyzję odnośnie emerytury. Przyznał, że rozwój platform streamingowych miał na to wpływ.

- Streaming jest naprawdę potężny i świetny. Faktycznie ożywił branżę filmową, ponieważ branża kinowa... widzieliśmy już problemy i nie było z nią dobrze. Dlatego wszyscy chcieli to ratować, ale nikt nie wiedział, że streaming będzie w stanie to zrobić. Więc gdy Netflix wkroczył, powiedziałem: "Nie wiem, co to będzie. To ogromna zmiana w branży, o której nie wiem zbyt wiele", i sprzedałem firmę oraz poszedłem na emeryturę.