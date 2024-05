Gwiezdne Wojny to nie są tylko biali faceci. Słowa George'a Lucasa uderzają w hejterów

.

Podczas swojej wizyty w Cannes, gdzie odbierał Honorową Złotą Palmę za całokształt kariery, George Lucas odniósł się do hejtu (a także i krytyki) swoich sześciu filmów z serii Gwiezdne Wojny. Przypadkowo słowa Lucasa uderzyły we współczesnych hejterów franczyzy, którzy wulgarnie i toksycznie atakują Star Wars zawsze w temacie kobiet na pierwszym planie oraz koloru skóry ludzkich bohaterów.

Gwiezdne Wojny - George Lucas o atakach na filmy

Podkreślmy też ważną rzecz: jest różnica pomiędzy krytyką a hejtem. Wspomniani w newsie toksyczni hejterzy współczesnych Gwiezdnych Wojen to osoby, które wulgarnie, agresywnie i niemerytorycznie atakują wszystko, co związane z obecnością kobiet na ekranie, osób o innym kolorze skóry niż biały oraz innych orientacji seksualnych. To te same osoby, które wysyłały seksistowskie, ostre komentarze do Kelly Marie Tran (aktorka z Ostatniego Jedi), czy groźby śmierci do Ahmeda Besta. Ich słowa nigdy nie są związane z merytoryczną krytyką jakości filmowej danej produkcji. Często w mediach społecznościowych da się zauważyć argument, że tego typu toksyczne osoby chcą w Star Wars jedynie białych facetów, a kobiety mają być ozdobą ekranu.

Tym samym komentarz George'a Lucasa wobec Oryginalnej Trylogii uderza właśnie w tych hejterów. Twórca Gwiezdnych Wojen odniósł się do zarzutów wobec Oryginalnej Trylogii, o której w okresie premiery mówiło się, że „wszyscy tutaj to biali faceci”.

- Mówili: „wszyscy tutaj to biali faceci”. Tylko większość istot na ekranie to kosmici! Pomysł był taki, że powinieneś akceptować innych takich, jakimi są. Bez znaczenia, czy są duzi, futrzaści czy zieloni, czy cokolwiek. Tu chodzi o to, że wszyscy są równi.

Lucas dodaje, że jedynymi istotami w Gwiezdnych Wojnach, które doświadczały dyskryminacji są droidy. Poruszył też kwestię koloru skóry postaci.

- W pierwszych było kilku Tunezyjczyków, a w drugim mieliśmy Billy'ego Williamsa. W prequelach, które też były krytykowane, był Sam Jackson. Nie był łotrem jak Lando. Był jednym z najważniejszych Jedi.

Nawiązanie do łotra to odniesienie do ostrego ataku z lat 80., w którym zarzucano Lucasowi, że jedyna czarnoskóra postać zdradza bohaterów i to nie jest w porządku.

Fani Star Wars pamiętają, że zarzucano Lucasowi też niewłaściwie pokazanie kobiet na ekranie. Co na to twórca? Mówi wprost: to kobiety są bohaterkami Gwiezdnych Wojen.

- Jak myślisz, kto jest bohaterem tych historii? Jaką rolę według ciebie miała księżniczka Leia? Była przywódczynią Rebelii. To ona bierze tego dzieciaka, który niczego nie wie oraz tego wszystkowiedzącego faceta, który niczego nie potrafi zrobić i próbuje uratować Rebelię z tymi klaunami. To samo jest z królową Amidalą.

Dodał też takie słowa o kobietach w Gwiezdnych Wojnach i dlaczego są bohaterkami:

- Nie możesz kazać kobiecie nosić spodni i oczekiwać, że będzie bohaterką. Mogą nosić sukienki, mogą nosić cokolwiek chcą. To ich umysł, umiejętność myślenia, planowania i logistyki. To czyni je bohaterkami.