Jest jeden wątek, który nienawidzą praktycznie wszyscy fani komiksowego Pajączka. Chodzi o rozpad małżeństwa Petera Parkera z Mary Jane. W niesławnym crossoverze One More Day z 2007 roku para sprzedała swój związek Mefisto, by uratować postrzeloną ciocię May. I tak przez osiemnaście lat czytelnicy czekają, aż do siebie oficjalnie wrócą. I okazuje się, że mają silnego sojusznika, ponieważ George R.R. Martin, twórca Gry o tron, także nie lubi retconu. W kontekście komiksów oznacza to modyfikowanie wątków z przeszłości lub dodawanie nowych informacji, by zmienić już istniejącą fabułę. Często całkowicie wymazuje to niektóre wcześniejsze wydarzenia tak, by postać mogła zacząć od nowa.

George R.R. Martin nienawidzi tego wątku ze Spider-Mana

Lubię Spider-Mana. Podoba mi się fakt, że są setki komiksów o nim, a nie tylko sześć. Ale muszę przyznać, że mam swoje zastrzeżenia. Czasem... nie lubię retconów. Nie lubię rebootów. Wiesz, śledzę losy jakiejś postaci, superbohatera bądź nie, przez lata, a czasem dekady. A potem ktoś przychodzi i mówi mi: „Och, nie, Właściwie nic z tego się tak naprawdę nie wydarzyło. Zaczynamy wszystko od nowa”. Strasznie mnie to wkurza – powiedział George R. R. Martin, a następnie podał konkretny przykład, czyli rozpad związku Pajączka i MJ. – Peter Parker poślubił Mary Jane. [...] Nie możesz cofnąć czegoś takiego, a jednak obecnie to robią. Ale co na to poradzisz?

George R.R. Martin, twórca Gry o tron, czy raczej Pieśni lodu i ognia, nie lubi więc śledzenia historii jakiegoś bohatera przez lata, w tym wypadku Spider-Mana, tylko po to, by całkowicie wymazano kluczowe wątki z jego historii. I nie jest w tym osamotniony. Fani z całego świata znienawidzili wymazanie małżeństwa Petera Parkera z Mary Jane z oficjalnej osi czasu. To w końcu jedna z najsławniejszych par w komiksach. Zresztą, czytelnicy chcieliby jednak od czasu do czasu widzieć szczęśliwego Pajączka, stąd pewnie sukces nowego Ultimate Spider-Mana, w którym bohater jest w związku z MJ i mają razem dwójkę dzieci, gdy zaczyna swoją superbohaterką przygodę.

