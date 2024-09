Gerard Butler w akcji! Zwiastun Skoku stulecia 2

Fot. Materiały prasowe

Den of Thieves 2, czyli Skok stulecia 2 to nowy film akcji z Gerardem Butlerem, który w ostatnich latach bardzo polubił występowanie w tym gatunku. Pierwszy zwiastun sequela hitu Skok Stulecia trafił do sieci.

Skok stulecia 2 - zwiastun

Skok stulecia 2 - o czym jest film?

"Big Nick" O'Brien (Gerard Butler) dowodził elitarną jednostką gliniarzy z LA, którzy ścigali napadających na banki. Teraz, w pościgu za dawnym współpracownikiem, Donnie'em Wilsonem (O'Shea Jackson Jr.), trafia do Europy. Tam łączą siły, by dokonać kolejnego skoku stulecia. Diamenty są ich celem, ale w grze jest słynna mafia specjalizująca się w kradzieży klejnotów.

Christian Codegast, twórca pierwszej części, powraca za kamerą i jest autorem scenariusza. W obsadzie są także Jordan Bridges, Sven Timmel oraz Michael Bisping. Za produkcją odpowiadają między innymi eOne, TT Entertainment, a TT Entertainment production. An eOne Features production. A G-Base, Diamond Film Productions production oraz Lionsgate.

Premiera światowa w styczniu 2025 roku w kinach.