Największa maskotka Totoro wraca do sprzedaży. Cena zwala z nóg

Mój sąsiad Totoro to jeden z flagowych filmów studia Ghibli. Tytułowa postać znajduje się nawet w ich oficjalnym logo. Nic dziwnego, że wielu fanów chciałoby mieć takiego towarzysza w swoim domu. Jest to możliwe między innymi dzięki różnego rodzaju replikom w formie między innymi figurek czy maskotek.

Do sprzedaży wrócił jednak dość wyjątkowy pluszak. Extra Large Totoro ze sklepu Donguri Sora ma bo bowiem aż metr wysokości. Trzeba też przyznać, że dość realistycznie odtworzono filmowego Totoro, nie próbując na siłę robić go bardziej uroczym, chociażby nienaturalnie powiększając mu oczy, co jest częste w przypadku tworzenia maskotek.

Niestety, cena jest również duża, co pluszak. Extra Large Totoro kosztuje bowiem 110 000 jenów, czyli około 744 dolary (2690 złotych).

Największa oficjalna maskotka Totoro [ZDJĘCIA]

Zdjęcia olbrzymiego pluszowego Totoro możecie zobaczyć poniżej.

