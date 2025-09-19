placeholder
Największa maskotka Totoro wraca do sprzedaży. Cena zwala z nóg

Wiele lat temu największa oficjalna pluszowa replika Totoro została wydana w sklepie Donguri Sora. Teraz wraca do sprzedaży ku uciesze fanów.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  studio ghibli 
mój sąsiad totoro
Extra Large Totoro Donguri Sora
Mój sąsiad Totoro to jeden z flagowych filmów studia Ghibli. Tytułowa postać znajduje się nawet w ich oficjalnym logo. Nic dziwnego, że wielu fanów chciałoby mieć takiego towarzysza w swoim domu. Jest to możliwe między innymi dzięki różnego rodzaju replikom w formie między innymi figurek czy maskotek.

Do sprzedaży wrócił jednak dość wyjątkowy pluszak. Extra Large Totoro ze sklepu Donguri Sora ma bo bowiem aż metr wysokości. Trzeba też przyznać, że dość realistycznie odtworzono filmowego Totoro, nie próbując na siłę robić go bardziej uroczym, chociażby nienaturalnie powiększając mu oczy, co jest częste w przypadku tworzenia maskotek. 

Niestety, cena jest również duża, co pluszak. Extra Large Totoro kosztuje bowiem 110 000 jenów, czyli około 744 dolary (2690 złotych).

Największa oficjalna maskotka Totoro [ZDJĘCIA]

Zdjęcia olbrzymiego pluszowego Totoro możecie zobaczyć poniżej.

Extra Large Totoro

Extra Large Totoro
Donguri Sora
Dajcie znać, jak Wam się podoba ta maskotka i czy jesteście fanami animacji Mój sąsiad Totoro. Czekamy na Wasze komentarze!

A fanów studia Ghibli może zainteresować ten tekst: Hayao Miyazaki - nieszczęśliwy twórca, szczęśliwe filmy? Porozmawiajmy o mistrzu

Źródło: www.cbr.com

