The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima z datami premier. Zagramy niebawem

W przypadku The Last of Us: Part II częściowo potwierdziły się wcześniejsze informacje. Gra wskoczyła w okienko wydawnicze, jakie wcześniej było szykowane dla Ghost of Tsushima. Los Joela i Ellie poznamy w czerwcu, natomiast w samurajską opowieść od twórców cyklu inFamous, czyli studia Sucker Punch, wkroczymy niespełna miesiąc później.

Sony poinformowało, że nową datą premiery gry The Last of Us: Part II jest dzień 19 czerwca. Z kolei Ghost of Tsushima zadebiutuje na rynku 17 lipca. Oba tytuły oczywiście trafią wyłącznie na konsole PlayStation 4.

Graczom zainteresowanym tymi dwoma produkcjami na konsole Sony nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wyznaczone daty i mieć nadzieję, że pandemia koronawirusa tym razem nie pokrzyżuje twórcom planów.