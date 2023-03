Ghost of Tsushima - film coraz bliżej. Reżyser o rewolucji The Last of Us

fot. SIE

Informowaliśmy o tym, że są plany na film oparty na grze Ghost of Tsushima, którego reżyserem ma zostać Chad Stahelski, czyli współtwórcą serii John Wick. Podczas promocji filmu John Wick 4 padło pytanie o postęp prac nad projektem i filmowiec ma optymistyczne wieści.

Ghost of Tsushima - film powstanie

Okazuje się bowiem, że projekt nie mógł złapać wiatru w żagle, bo wciąż w Hollywood panowało przeświadczenie o klątwie adaptacji gier. Premiera i sukces serialu The Last of Us opartego na grze to zmieniło. Zainteresowanie realizacją jego projektu ze strony odpowiednich osób znacznie się zwiększyło.

- Mamy sporo zainteresowania temat, bo The Last of Us wiele zmieniło. W pewnym sensie klątwa adaptacji gier została zniesiona, więc możemy zrobić film.

Ghost of Tsushima – opis fabuły gry

Jest druga połowa XIII wieku. W czasie podboju na wschodzie mongolskie imperium rozgromiło całe państwa. Tylko Cuszima dzieli potężną mongolską flotę od głównej wyspy Japonii. Gdy wyspa Cuszima przyjmuje na siebie gniew pierwszej fali Mongołów, dzielny samuraj Jin Sakai postanawia zrobić wszystko, aby ochronić swój lud i ocalić ojczyznę.

Na razie Chad Stahelski planuje odpocząć od Johna Wicka. Nie jest wykluczone, że Ghost of Tsushima może być jego kolejnym projektem.