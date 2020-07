Ghost of Tsushima i Ścieżka Ducha. Posłuchaj utworu z gry

SIE

Do premiery Ghost of Tsushima zostało jeszcze trochę czasu, ale w sieci już teraz pojawił się jeden z utworów, które w tej produkcji usłyszymy. Ten zatytułowany jest "The Way of the Ghost", czyli „Ścieżka Ducha” i trzeba przyznać, że jest to niezwykle klimatyczna kompozycja. Za jej przygotowanie odpowiadają Ilan Eshkeri i Shigeru Umebayashi.

Utwór opublikowano na kanale SonySoundtracks w serwisie YouTube i niestety, jak na razie jest to jedyny fragment ścieżki dźwiękowej, który można przesłuchać w całości. Na resztę trzeba będzie czekać do premiery gry. To właśnie wtedy na rynek trafi soundtrack, także w wersji fizycznej i na płycie winylowej.

Ghost of Tsushima to nowa produkcja studia Sucker Punch Productions, autorów m.in. serii InFamous. Fabuła przedstawi losy Jina Sakaia – samuraja, który staje do walki z mongolską armią. Gra trafi wyłącznie na konsolę PlayStation 4.

