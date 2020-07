Hyper Scape już oficjalnie. Ubisoft prezentuje nową grę battle royale

Ubisoft

Hyper Scape wyciekło do sieci już kilka dni temu, a teraz doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi tego tytułu. Będzie to pierwszoosobowa strzelanka battle royale w modelu free-to-play. Ubisoft przygotował jednak pewne niespodzianki, dzięki którym ich dzieło będzie wyróżniać się na tle dużej i popularnej konkurencji w postaci Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds czy Call of Duty: Warzone.

Różnice widać już w samym klimacie i miejscu akcji. Hyper Scape przeniesie graczy do futurystycznego miasta Neo Arcadia w 2054 roku. Miejskie tereny nie będą miały tu jednak znaczenia wyłącznie estetycznego - w okolicy znajdziemy "trampoliny" wyrzucające bohaterów wysoko w powietrze, dzięki czemu będą oni mogli m.in. biegać po dachach. To zaś wprowadza zupełnie nowe możliwości - np. zaskoczenia przeciwników i zaatakowania ich także z góry czy dołu. Nie zabraknie tu także zróżnicowanych broni i "hacków", czyli specjalnych umiejętności, które można łączyć ze sobą i ulepszać.

Ciekawie zapowiada się też mechanika Echo, dzięki której po śmierci możemy nadal przemieszczać się po mapie i być czymś na kształt zwiadowcy dla naszych sojuszników. Ci zaś będą mogli przywrócić nas do życia, to jednak będzie wiązać się z pewnym ryzykiem. Gra ma zaoferować również integrację z platformą streamingową Twitch. Widzowie będą mogli ingerować w rozgrywkę poprzez głosowanie na różnego rodzaju modyfikatory - m.in. nieskończoną amunicję czy niską grawitację.

Hyper Scape nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Więcej informacji na temat gry mamy poznać 12 lipca w trakcie Ubisoft Forward.