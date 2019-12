Ghost of Tsushima - najładniejsza gra generacji? Zobacz zwiastun

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w trakcie gali The Game Awards 2019 zaprezentowano pełny zwiastun Ghost of Tsushima, kolejnej produkcji tworzonej przez deweloperów ze studia Sucker Punch Productions, mających w portfolio m.in. udaną serię InFamous. Głównym bohaterem ich nowego dzieła będzie samuraj, który z zemsty stanie się tytułowym Duchem.

To właśnie protagonista znajduje się w centrum nowego zwiastuna. Materiał zawiera sceny na silniku z gry, a pod jego koniec można zobaczyć (prawdopodobnie) fragmenty rozgrywki. Wygląda na to, że Ghost of Tsushima będzie jedną z najładniejszych produkcji dostępnych na obecnej generacji konsol.

Dokładna data premiery Ghost of Tsushima nie została ujawniona, ale wiemy, że tytuł ten ma zadebiutować latem 2020 roku i dostępny będzie jedynie na konsoli PlayStation 4.

Ghost of Tsushima - screeny z gry