Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie w Fortnite. Nowe skórki i pokaz fragmentu filmu

Fortnite cieszy się dużą popularnością między innymi ze względu na częste aktualizacje wprowadzające nową zawartość i okolicznościowe wydarzenia z dodatkowymi atrakcjami dla graczy. Teraz mogą oni wziąć udział w evencie związanym ze zbliżającą się premierą filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, który wprowadza m.in. możliwość zdobycia wyjątkowych skórek dla postaci, dzięki którym będą mogły one wyglądać jak Rey lub Finn.

Na tym jednak nie koniec, bo w wirtualnym świecie pojawiły się plakaty i reklamy zapowiadające, że już 14 grudnia w lokacji Risky Reels zostanie zaprezentowany... fragment jednej ze scen z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Co więcej, udział w tym wydarzeniu weźmie J.J. Abrams, ale szczegóły na temat jego obecności nie zostały ujawnione. Oczywiście, osoby nie grające w Fortnite nie muszą obawiać się, że coś ich ominie. Pewnym jest, że zaprezentowane w grze wideo błyskawicznie trafi do sieci.

See you on December 14th. #Fortnite pic.twitter.com/C6JlB0NhrE

— Fortnite News (@FortniteBR) December 7, 2019