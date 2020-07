Ghost of Tsushima niczym film Kurosawy. Japoński zwiastun gry potrafi zachwycić

SIE

Ghost of Tsushima , nowa gra autorstwa studia Sucker Punch Productions, przeniesie graczy do Japonii w XIII wieku, a głównym bohaterem będzie Jin Sakai - samuraj, który staje do walki z Mongołami. Produkcja wyraźnie inspirowana będzie klasycznym kinem samurajskim i zaoferuje nawet możliwość rozgrywki w specjalnym "trybie Kurosawy". Do sieci trafił też nowy, japoński zwiastun gry, który również nawiązuje stylem do filmów słynnego reżysera.

Materiał opublikowano wyłącznie na profilu PlayStation Japan i nie doczekał się on wersji anglojęzycznej. Mimo tego warto go obejrzeć z uwagi na ciekawy montaż (łączący zarówno fabularne cutscenki jak i gameplay) i bardzo klimatyczną ścieżkę dźwiękową.

Ghost of Tsushima zadebiutuje już 17 lipca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Wcześniej, bo już 14 lipca do sieci trafią pierwsze recenzje tego tytułu.

