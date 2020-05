Ghost of Tsushima - wkrótce nowy gameplay. Sony zapowiada kolejne State of Play

Sony ujawniło, że w czwartek, 14 maja, odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu State of Play. Tym razem event ten będzie w całości poświęcony jednej grze - Ghost of Tsushima, czyli nowej produkcji autorstwa SuckerPunch Studios. Wydarzenie ma potrwać około 18 minut i zgodnie z oficjalnym opisem mamy zobaczyć "nowy materiał z rozgrywki przedstawiający m.in. eksploracje oraz walkę". Niewykluczone, że dowiemy się też czegoś więcej na temat fabuły oraz bohaterów.

Przypominamy, że Ghost of Tsushima miało pierwotnie zadebiutować na rynku już w czerwcu tego roku, ale ostatecznie premierę przesunięto na 17 lipca, a czerwcowe okienko wydawnicze przypadło nowej grze Naughty Dog, czyli The Last of Us: Part II. Gra trafi wyłącznie na PlayStation 4.

