Ghost of Tsushima ze zróżnicowanymi lokacjami. Szkice koncepcyjne trafiły do sieci

Ghost of Tsushima zapowiada się na przepiękne pożegnanie PlayStation 4. Będzie to bowiem prawdopodobnie ostatnia duża gra na wyłączność tej platformy. Nowe dzieło studia Sucker Punch Productions ma zapewnić otwarty, duży świat, a także efektowny i stosunkowo realistyczny system walki, w którym łatwo będzie o śmierć. Gracze będą mogli zdecydować się zarówno na bezpośrednie starcia z przeciwnikami, jak i działanie po cichu, jako tytułowy „duch”. Materiał promocyjne wyraźnie wskazują też na to, że na jakość i styl oprawy nie będziemy narzekać. Potwierdzają to też szkice koncepcyjne, które pojawiły się w sieci.

Grafiki, za które odpowiadają Ian Jun Wei Chiew, Mitch Mohrhauser i Roman Jouandeau, pokazują, że Ghost of Tsushima zaoferuje zróżnicowane lokacje do zwiedzenia. Widzimy tu zarówno niewielką wioskę, wrogi obóz, jak i pokrytą śniegiem japońską świątynie. Zobaczcie sami.

Ghost of Tsushima - szkice koncepcyjne

Ghost of Tsushima – premiera już 17 lipca, wyłącznie na PlayStation 4. Niedawno potwierdzono, że gra ma już tak zwany złoty status co oznacza, że prace nad nią zostały zakończone i trafi ona do sprzedaży zgodnie z planem.