Ghost of Tsushima z efektowną i wymagającą walką. Nowe fragmenty rozgrywki

Premiera Ghost of Tsushima zbliża się wielkimi krokami i można było spodziewać się, że marketing nabierze tempa po premierze The Last of Us: Part II, czyli innej głośnej gry na wyłączność PlayStation 4. Wygląda na to, że tak rzeczywiście się stanie, bo w sieci już teraz pojawiły się dwa krótkie materiały wideo, które przedstawiają pewne szczegóły na temat systemu walki.

W jednym wideo widzimy, jak Jin Sakai leczy odniesione obrażenia, w drugim zaś obserwujemy jego zmagania z dużą grupą przeciwników. Oponenci próbują otoczyć bohatera, ten jednak wymyka się im i kontratakuje. Można tu zauważyć też możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy postawami bojowymi.

Warto przypomnieć, że twórcy kilkukrotnie podkreślali, że gra zaoferuje stosunkowo realistyczny system walki. Jin Sakai nie będzie więc superbohaterem, który będzie w stanie przyjąć na siebie dziesiątki wrogich ciosów.

Ghost of Tsushima – premiera już 17 lipca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

