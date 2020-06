Ghost of Tsushima w złocie. Premiera bez dalszych opóźnień

SIE

Twórcy poinformowali, że Ghost of Tsushima osiągnęło złoty status. W branży gier oznacza to, że prace nad tą produkcją zostały zakończone i może rozpocząć się kolejny, ostatni już etap produkcji, którego finałem będzie pojawienie się tej produkcji na sklepowych półkach – tak tych realnych, jak i wirtualnych. Dla graczy oznacza to zaś, że data premiery, zaplanowana na 17 lipca, nie zostanie już kolejny raz przesunięta.

Ghost of Tsushima to nadchodząca produkcja od deweloperów z Sucker Punch Productions, w której trafimy do XIII-wiecznej Japonii i staniemy do walki z mongolskim najeźdźcą. Głównym bohaterem będzie Jin Sakai – samuraj, który nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Mongołach. Gra miała pierwotnie trafić na rynek 26 czerwca tego roku, ale ostatecznie zdecydowano się przesunąć jej premierę o niecały miesiąc, a czerwcowe okienko wydawnicze zajął inny głośny tytuł na wyłączność PlayStation 4 – The Last of Us: Part II.