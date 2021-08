Finch - pierwsze zdjęcie z filmu sci fi reżysera Bitwy Bękartów. Jest data premiery na Apple TV+

fot. screen ze zwiastuna

Finch to nowy film science fiction, który Apple przejęło od Universal Pictures. Rozpoczęto kampanię promocyjną produkcji. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie ukazujące głównych bohaterów. Możecie je obejrzeć poniżej. Ogłoszono również datę premiery filmu na platformie Apple TV+. Zadebiutuje on 5 listopada 2021 roku.

Bohaterem produkcji jest tytułowy inżynier robotyki, który jest jednym z nielicznych ocalałych z kataklizmu słonecznego. Zamienił on świat w ogromne pustkowie. Finch od tamtej pory mieszka w podziemnym bunkrze ze swoim psem Goodyearem i robotem, Jeffem. Ostatecznie nasi bohaterowie wyruszają w podróż po zachodzie USA. Finch chce w ten sposób pokazać Jeffowi radość życia.

fot. Apple TV+

Za kamerą projektu stanął Miguel Sapochnik, który jest znany przede wszystkim ze swojej pracy przy serialu Gra o tron. To on odpowiada za najbardziej widowiskowe odcinki produkcji, w tym za słynną Bitwę Bękartów. Scenariusz napisali Craig Luck i Ivor Powell. W obsadzie produkcji znajdują się Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier i Skeet Ulrich.