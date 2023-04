Ghosted - kino kontra streaming. Co sprawiło, że reżyser usunął scenę z Aną de Armas?

Fot. Materiały prasowe

Dexter Fletcher stworzył dla Apple TV+ film Ghosted z Aną de Armas i Chrisem Evansem w rolach głównych. Filmowiec w podcaście A Trip to the Movies zdradził, dlaczego kino i streaming wymagają zupełnie innego podejścia. Na przykładzie swojej nowej produkcji pokazał, że pewnych rzeczy nie można przeciągać, jeśli chce się zatrzymać widza przed domowym ekranem. Szczególnie, jeśli chodzi o początek filmu.

Ghosted - polski tytuł zadziwia. Kreatywność poszła w dziwnym kierunku

Ghosted - kino kontra streaming

Nie możesz tworzyć filmu pod streaming w ten sam sposób, w jaki zrealizowałbyś go pod kino. Rządzą się zupełnie innymi prawami. Między innymi dlatego, że ludzie mają możliwość, by wyłączyć film w każdym momencie.

Ghosted - dlaczego reżyser musiał skasować scenę?

Fletcher początkowo chciał stworzyć długą i skomplikowaną sekwencję, otwierającą Ghosted: Ana De Armas miała prowadzić samochód przez górę, nawiązując do sceny z Foul Play z 1978 roku. Przedstawił pomysł Apple, jednak choć rozumieli, co próbuje przekazać, mieli wątpliwości, czy na pewno spodoba się to widowni.

Myślałem, że była świetna - ta trzyminutowa scena otwierająca film - a wtedy powiedzieli, że nie mogę tego zrobić, ponieważ jeśli nie dzieje się nic w ciągu pierwszych trzydziestu sekund, dane pokazują, że ludzie po prostu wyłączą film. Nie chciałem, by do tego doszło, więc poszedłem na kompromis.

Randka, bez odbioru

Warto przypomnieć, że Ghosted według Deadline było jednym z najbardziej oglądanych debiutów na platformie, więc ta strategia mogła zadziałać.