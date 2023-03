Ghosted - zwiastun filmu Apple TV+. Ana de Armas, strzelaniny i fajtłapowaty Chris Evans

fot. Apple TV+

Randka, bez odbioru to pełny akcji, humoru i wybuchów film o romansie dwóch osób. Gdy kobieta przestaje odpisywać zakochanemu facetowi, ten podejmuje wyzwanie zrobienia wielkiego romantycznego gestu i leci do niej do Londynu. Tam sprawy się komplikują, gdy wychodzi na jaw, kim ona naprawdę jest. Razem muszą teraz walczyć o życie i... uratować świat.

Ghosted - zwiastun

Ghosted - co wiemy?

Autorami scenariusza są Paul Wernick i Rhett Reese, który doskonale znamy z obu części przygód Deadpoola. Wspomaga ich Chris McKenna (Spider-Man: Daleko od domu). Za kamerą stoi Dexter Fletcher (Rocketman).

Główne role grają Ana de Armas oraz Chris Evans. W obsadzie są także Amy Sedaris, Adrien Brody, Tim Blake Nelson, Marwan Kenzari oraz Mike Moh.

Ghosted - premiera w platformie Apple TV+ odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku.

