Ghostrunner 2 przetestujecie przed premierą. Demo jest już dostępne

Demo Ghostrunner 2, które zaprezentowaliśmy na Gamescom, zrobiło duże wrażenie na odwiedzających nasze stoisko. Cały zespół One More Level czuł ogromną satysfakcję, widząc, jak prawdziwi fani pierwszej części mierzą się z przygotowanymi przez nas wyzwaniami. Nowe mechaniki i zmiany, w tym szalona jazda na motocyklu, zostały odebrane z entuzjazmem, a to dopiero początek. Cieszymy się, że od teraz demo dostępne jest dla wszystkich, dzięki czemu każdy może poczuć przedsmak tego, co szykujemy na końcówkę października - powiedział Szymon Bryła, szef studia One More Level.

Ghostrunner 2 - premiera gry już 26 października na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Osoby, które zdecydują się na przedpremierowy zakup wydania Brutal Edition będą mogli rozpocząć zabawę o 48 godzin wcześniej.