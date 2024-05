Gaming is Creating: pokaż swój talent w konkursie #ROG4Creators i zdobądź laptopa marzeń!

fot. ASUS ROG

Nowa kampania #ROG4Creators zorganizowana przez ASUS Republic of Gamers pod hasłem Gaming is Creating kładzie nacisk na montaż zwiastunów do gier. W jej ramach Tomek Wikliński i Karol Sapiński, twórcy zwiastunów do takich gier, jak Cyberpunk 2077 i Dying Light, omówią tajniki swojej pracy, a rolą uczestników konkursu będzie stworzenie zwiastunu do gry Ghostrunner 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci niesamowitego laptopa ROG Zephyrus G16.

Cieszymy się, że w kolejnej odsłonie naszej akcji #ROG4Creators biorą udział najlepsi polscy montażyści zwiastunów gier wideo. Zwłaszcza że stworzone przez nich trailery docierają do milionów graczy na całym świecie, co najlepiej świadczy o ich talencie.

- powiedział Marcin Czech z ASUS Polska

Dynamicznie zmontowany, kreatywny trailer mogą zrewolucjonizować kampanię marketingową. Zwiastuny bywają miniaturowymi dziełami sztuki. Ambasadorzy kampanii, Tomek Wikliński (pracował przy Dying Light, Cyberpunk 2077 i Green Hell) oraz Karol Sapiński (pracował przy The Medium, Torment: Tides of Numenera i Thaumaturge), wiedzą na ich temat niemal wszystko.

Konkurs przeznaczony jest dla fanów i adeptów tej kreatywnej dziedziny. Ich grono może się zresztą szybko powiększyć, bo w konkursie do wygrania jest laptop ROG Zephyrus G16 o wartości aż 19 999 zł!

Liczymy, że w myśl hasła Gaming is Creating sztuką montażu zainteresuje się więcej osób, do czego zachęcamy. Mamy też nadzieję, że laptop ROG Zephyrus G16 będzie świetną zachętą do spróbowania swych sił w konkursie

- powiedział Marcin Czech z ASUS Polska

Weź udział w konkursie i wygraj laptopa ROG Zephyrus G16 na rok 2024 z procesorem Intel® Core™ Ultra 9, kartą graficzną GeForce RTX 4090, ekranem ROG Nebula OLED i elegancką aluminiową ramką.

Dowiedz się więcej o montażu i zrób to sam!

Konkurs #ROG4Creators składa się z dwóch części. W serii poradników Tomek Wikliński i Karol Sapiński opowiadają o swoim doświadczeniu w montażu zwiastunów gier wideo i doradzają najlepsze sposoby pracy z popularnymi edytorami wideo.

W drugiej części konkursu uczestnicy muszą wykorzystać surowe materiały do stworzenia trailera gry Ghostrunner 2 tworzonej przez polskie studio One More Level. Jednym z utworów muzycznych do wykorzystania w pracy konkursowej jest pierwszy singiel ASUS ROG o tytule "Reality", w którym można usłyszeć wokal samego Troya Bakera, znanego aktora głosowego.

Edycja na najwyższym poziomie

Montażysta Tomek Wikliński montuje zwiastuny gier od ponad 10 lat. Tworzył zwiastuny gier AAA i niezależnych. Współtworzył wideo do Dying Light, Cyberpunk 2077 i Green Hell. Pełni funkcję Marketing Video Lead dla Raw Power Games w Danii.

Kolejnym długodystansowcem jest Karol Sapiński. Na swoim koncie ma takie trailery do takich tytułów, jak Dying Light, The Medium, Torment: Tides of Numenera, Thaumaturge, The Alters, Stellaris, Observer i inne. Jego zespół otrzymał nominację do nagrody Golden Trailer Award za zwiastun The Medium.

Szczegóły konkursu

Konkurs potrwa do 24 czerwca. Aby poznać jego szczegóły oraz zgłosić swój trailer, odwiedź stronę rog4creators.pl.

Sędziami konkursu są wspomniani już ambasadorzy oraz Michał Mańka z GRYOnline.pl i Jędrzej Juszczak z Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Pozostałe nagrody obejmują doładowania do gier i gadżety ASUS Republic Of Gamers. Warto obserwować fanpage ASUS Republic Of Gamers gdzie wkrótce zacznie się też kolejny konkurs.

Projekt ASUS Republic of Gamers #ROG4Creators jest skierowany do młodych twórców, którzy lubią gry komputerowe i są kreatywni. Inspiracją dla nich są ambasadorzy #ROG4CREATORS, a ich poczynania wspierają nowe technologie marki Republic of Gamers.

Partnerami piątej edycji kampanii #ROG4Creators są Warszawska Szkoła Filmowa i studio One More Level.