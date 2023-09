Avatar: Frontiers of Pandora - fabularny zwiastun wprowadza w historię przedstawioną w grze

fot. Ubisoft

Podczas wrześniowego wydarzenia State of Play pokazano nowy materiał z gry Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft i studio Massive Entertainment tym razem postawili na wideo, które wprowadza graczy w historię, jakiej świadkami będziemy w nadchodzącej produkcji, choć w materiale nie zabrakło również nowych, niepublikowanych wcześniej scen z rozgrywki.

Fabuła we Frontiers of Pandora rozpocznie się po wydarzeniach znanych z pierwszego filmu. Gracze wyruszą w podróż przez Zachodnie Rubieże, czyli nieznaną do tej pory część Pandory i dołączą do klanów Na'vi toczących walkę z siłami ZPZ. W trakcie zabawy będziemy eksplorować otwarty świat z perspektywy pierwszej osoby i zmierzymy się z licznymi przeciwnikami.

Avatar: Frontiers of Pandora - fabularny zwiastun

Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje 7 grudnia. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.