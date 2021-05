Ghostrunner 2 zapowiedziany! Sequel polskiej produkcji trafi na PC oraz konsole PS5 i Xbox Series S/X

505 Games

Ghostrunner, produkcja autorstwa krakowskiego studia One More Level, doczeka się kontynuacji. Sequel został oficjalnie zapowiedziany i powstanie we współpracy z firmą 505 Games, która nabyła prawa do tej marki za 5 milionów dolarów. Jak na razie nie ujawniono jednak zbyt wielu detali. W krótkim komunikacie poinformowano, że Ghostrunner 2 trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Przypomniano również, że pierwsza część sprzedała się w nakładzie przekraczającym 600 tysięcy egzemplarzy i w tym roku doczeka się aktualizacji do wersji na urządzenia nowej generacji od Sony i Microsoftu.

Pełną treść komunikatu możecie przeczytać poniżej.

https://twitter.com/GhostrunnerGame/status/1392945391579148300

Pierwszy Ghostrunner dostępny jest na PC, PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch. Gra od premiery doczekała się kilku darmowych i płatnych aktualizacji z nową zawartością. Wprowadziły one m.in. Hardcore Mode i dodatkowe, kosmetyczne skórki.