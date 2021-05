Call of Duty – John McClane i Rambo potwierdzeni. Jest data premiery!

fot. Activision

W mediach społecznościowych marki Call of Duty od jakiegoś czasu sugerowano, że do gry zawitają bohaterowie kina akcji, a konkretnie John McClane i John Rambo. Teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że w kilku odsłonach strzelanki Activision (Call of Duty Mobile, Black Ops Cold War i Warzone) pojawią się te postacie w ramach wydarzenia „80s Action Heroes”. Ma ono wystartować już 20 maja.

Szczegóły na ten temat jak na razie trzymane są w tajemnicy. Prawdopodobnie możemy jednak spodziewać się nie tylko grywalnych postaci, w które w oryginale wcielali się Bruce Willis i Sylvester Stallone, ale też i dodatkowych wyzwań, nagród i być może nowych, ograniczonych czasowo trybów rozgrywki.

Ujawniono też klimatyczną grafikę, której towarzyszy tekst „Some heroes Die Hard. Others draw First Blood” (co miłośnicy polskich tłumaczeń filmowych tytułów mogą przetłumaczyć jako „Niektórzy herosi Szklana Pułapka, inni przelewają Pierwszą Krew”). To oczywiste nawiązanie do filmów o Johnie McClane i Johnie Rambo.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1392887380517003267