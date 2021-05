Ratchet & Clank: Rift Apart pokryło się "złotem". Twórcy chwalą się zakończeniem prac

fot. SIE

Ekipa Insomniac Games oznajmiła na swoim Twitterze, że Ratchet & Clank: Rift Apart doczekało się "złotego" statusu. W branży gier oznacza to, że produkcja się już zakończyła i teraz czas na kolejny etap, czyli wysłanie produkcji do tłoczni. To bardzo dobra informacja dla graczy, bo oznacza ona brak problemów z nadchodzącą premierą. Jeśli logistyka nie zawiedzie, to już 11 czerwca wszyscy zainteresowani będą mogli umieścić w napędach PS5 kolejną odsłonę przygód tytułowego, sympatycznego duetu bohaterów.

Rift Apart ma zaoferować graczom m.in. nową bohaterkę, Rivet, a także pewne unikatowe doznania, takie jak dźwięk 3D, znakomitą oprawę graficzną czy wykorzystanie możliwości technologicznych. W materiałach osób, które miały okazję zapoznać się z grą przed premierą nie brak głosów, że zapowiada się pierwszy prawdziwie next-genowy tytuł.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1392872514339049472