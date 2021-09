Ghostrunner - darmowa aktualizacja na PS5 i Xbox Series S/X już dostępna

505 Games

Ghostrunner, czyli efektowna i dynamiczna gra akcji od krakowskiego studia One More Level, doczekał się ulepszeń na konsolach nowej generacji. Wszyscy posiadacze tej produkcji w wersji na PlayStation 4 i Xboksa One mogą już pobierać bezpłatną aktualizację, która wprowadza m.in. obsługę technologii ray tracing oraz zabawę w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Nie zabrakło tu również opcjonalnego trybu, który pozwala na zabawę nawet w 120 klatkach, o ile oczywiście posiadacie odpowiedni telewizor. Ulepszenia dostępne są we wszystkich trybach zabawy, w tym także Wave Mode, który został dodany w jednej z popremierowych aktualizacji.

Ghostrunner w 2020 roku zadebiutował na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony graczy oraz krytyków. Chwalono ją przede wszystkim za bardzo wymagający, ale satysfakcjonujący gameplay oraz oprawę audiowizualną.