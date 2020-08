Ghostrunner z testami beta i nowym zwiastunem. Twórcy zapowiadają “duże ogłoszenie”

All in! Games

Gracze na PC mieli już okazję przetestować Ghostrunner. Dzieło krakowskiego studia One More Level doczekało się wersji demonstracyjnej, która dostępna była w ramach Steam Game Festival i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Teraz pojawiła się kolejna okazja, by przetestować ten tytuł przed premierą - poinformowano, że w planach są zamknięte testy beta. Do wzięcia w nich udziału konieczne będzie dołączenie do oficjalnego serwera gry na Discordzie oraz wypełnienie stosownego formularza. Wybrane osoby otrzymają dostęp do tej produkcji na Steam.

Z okazji targów Gamescom opublikowano też nowy zwiastun. W krótkim materiale zaprezentowano kilka fragmentów rozgrywki i jednocześnie zapowiedziano, że na 15 września twórcy planują "duże ogłoszenie" - możliwe, że chodzi o datę premiery. Warto bowiem przypomnieć, że póki co wspominano jedynie o debiucie w 2020 roku, bez konkretów.