CD Projekt bije rekordy na giełdzie. Pomogła zapowiedź The Witcher: Monster Slayer

CD Projekt

Firma CD Projekt ma powody do zadowolenia. Akcje spółki na giełdzie w dniu 27 sierpnia osiągnęły rekordową wartość 462 zł. To ogromny wzrost, biorąc pod uwagę, że dokładnie miesiąc wcześniej za jedną akcję trzeba było zapłacić 399 zł, a w marcu ich cena spadła do około 200 zł.

Skąd jednak taki wynik? Jest on związany z niedawną zapowiedzią nowej produkcji w uniwersum Wiedźmina. Chodzi o mobilne The Witcher: Monster Slayer, za które odpowiada studio Spokko. Będzie to gra AR, wyraźnie inspirowana Pokemon Go, w której gracze będą przemierzać swoje okolice i walczyć ze znanymi potworami, zdobywając przy tym cenne trofea.

Najbardziej wyczekiwaną grą od CD Projekt jest jednak bez wątpienia Cyberpunk 2077, który po kilku opóźnieniach premiery ma zadebiutować 19 listopada 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.