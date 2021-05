Ghosts, NCIS: Hawai’i, FBI: International i CSI: Vegas - zwiastuny nowych seriali CBS

fot. materiały prasowe

Jak co roku w maju amerykańskie telewizje podejmują decyzje odnośnie zamówienia nowych seriali. Po ABC i FOX przyszedł czas na CBS. W newsie znajdziecie szczegóły, opisy zwiastuny oraz zdjęcia ze wszystkich zamówionych seriali.

Ghosts - serial komediowy

Nowy serial opowiada o Samanthcie (Rose McIver) i Jayu (Utkarsh Abudkar), którzy tworzą nietypowy duet. Ona jest dziennikarką pracującą jako freelancerka, on początkującym kucharzem. Razem wydają ostatnie pieniądze na wiejską posiadłość, którą chcą przerobić na zajazd. Nieoczekiwanie odkrywają, że mieszkają tam duchy poprzednich mieszkańców. Wśród nich są piosenkarka z czasów prohibicji, żołnierz z XVII wieku, hipis z lat 60, pozytywny harcerz z lat 80, wiking z 1009 roku, korporacyjny finansista z lat 90 oraz Indianin z XV wieku. Samantha jest pierwszą żyjącą osobą, która ich widzi, ale oni chcą się pozbyć żyjących lokatorów.

Projekt oparty jest na formacie BBC. Premiera jesienią 2021 roku.

NCIS: Hawai'i - serial kryminalny

Nowy spin-off popularnych Agentów NCIS. Bohaterką jest Jane Tennant (Vanessa Laachev), pierwsza szefową NCIS w Pearl Harbor. Razem ze swoją ekipą rozwiązuje sprawy kryminalne i zmaga się z życiem prywatnym. W obsadzie są także Yasmine Al-Bustami jako Lucy, Jason Antoon jako Ernie oraz Noah Mills jako Jesse.

FBI: International - serial kryminalny

Drugi spin-off hitu FBI. Tym razem historia skupia się na międzynarodowej ekipie agentów FBI, którzy stacjonują w Pradze w Czechach. Podróżują po świecie wykonując różne misje i neutralizacją zagrożenia dla Amerykanów. Jako że poza USA nie mogą mieć broni, muszą skupiać się na inteligencji, szybkim myśleniu i odwadze.

CSI: Vegas - serial kryminalny

Jest to kontynuacja hitowego serialu CSI, która jest osadzona w Las Vegas, czyli miejscu, w którym ta seria się zaczęła. Nowa ekipa musi zmierzyćsię z zagrożenie, które może doprowadzić do wypuszczenie tysięcy skazanych morderców. Dowodzi nimi Maxine Roby (Paula Newsome), a towarzyszą jej starzy przyjaciele, Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) i David Hodges (Wallace Langham). Muszą użyć najnowszych technologii kryminalistycznych, by wymierzać sprawiedliwość.

Jason Tracey jest showrunnerem, a Jerry Bruckheimer ponownie jest producentem. Uta Briesewitz stoi za kamerą pilota.

Ogłoszono również, że powstaną kolejne sezony Seal Team i Evil. Oba seriale przechodzą z CBS do amerykańskiej platformy streamingowej Paramount+. Clarice prawdopodobnie będzie następnym razem, którego 2. sezon tam przejdzie. Trwają rozmowy.

W midseason, czyli wiosną 2022 roku zadebiutuję dwie nowości, które mają na razie jedynie galerię zdjęć.

Smallwood - serial komediowy

Historia oparta jest na życiu profesjonalnego gracza w kręgle, Toma Smallwooda. Pete Holmes wciela się w jego serialową wersję, czyli człowieka, który chce podążać za marzeniem grania w kręgle i tak zarabiania na życie i utrzymanie rodziny.

Good Sam - serial medyczny

Bohaterką jest dr Sam Griffith (Sophia Bush), która jest utalentowaną kardiochirurg. Nieoczekiwanie zostaje ona szefową oddziału chirurgii, gdy jej szef wpadł w śpiączkę. Gdy się budzi, ma ona za zadanie go nadzorować. Problem w tym, że ten egoistyczny ekspert (Jason Isaacs) jest zarazem jej ojcem i podważa każdą jej decyzję.

