Gierek - film od dziś w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. Mówi Serwis

Gierek to film, który ma ostatecznie zmienić wizerunek Michała Koterskiego, który podszedł w pełni zawodowo do poważnej, roli dramatycznej tytułowej postaci. Specjalnie do roli przytył 15 kilogramów, poddając się metamorfozie będącej efektem pracy charakteryzatorów. Gierek już na ekranach polskich kin!

Gierek - o czym jest film?

Jest to opowieść o człowieku, który dziś wciąż budzi skrajne opinie porusza dogłębnie. Polityka bywa brudna, ale gdy dotyka ona całej rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia. Tajemnice wspólnego życia, widzianego oczami żony i matki Edwarda Gierka po raz pierwszy trafiły na duży ekran. Za film odpowiadają twórcy hitu Proceder.

Gierek - zwiastun

Gierek - kto jest kim w filmie? Obsada

Tytułową rolę Edwarda Gierka gra Michał Koterski, Wojciecha Jaruzelskiego - Antoni Pawlicki. Małgorzata Kożuchowska to Stanisława Gierek, żona I sekretarza KC PZPR. Jan Frycz wciela się w postać prymasa Stefana Wyszyńskiego, a Cezary Żak w Leonida Breżniewa.

Na ekranie zobaczymy także Ewę Ziętek, Rafała Zawieruchę, Sebastiana Stankiewicza, Agnieszkę Więdłochę, Domnikę Gwit, Klaudię Halejcio, Krzysztofa Tyńca, Macieja Zakościelnego, Mikołaja Roznerskiego, Maurycego Popiela, Piotra Witkowskiego, Filipa Tłokińskiego, Damiana Bajorka, Kamila Bajorka, Aleksa Mackiewicza, Konrada Marszałka.